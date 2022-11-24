Педан сфотографировался с арбузом в Херсоне и поделился впечатлениями от поездки в освобожденный город

Ведущий Александр Педан недавно посетил Херсон, который украинские защитники освободили от оккупантов.

Знаменитость поехал туда, чтобы привезти местным гуманитарную помощь – 10 автомобилей, а из них 6 больших фур. По словам ведущего, его покорило то, настолько херсонцы ждали освобождения.

Александр Педан в Херсоне / Фото: instagram.com/pedanos

"Поездка, как всегда, поразила. На этот раз задела тем, насколько херсонцы ждали, когда в город вернется Украина. То количество людей с флагами на площади, особенно когда подходили, здоровались дети, которые благодарили, что мы приехали, и говорили только об Украине", – рассказал ведущий.

Также Педан признался, что его покорили дети, которые находились в Херсоне.

"Очень поразили дети. С одной стороны, они боялись смотреть в глаза, а с другой, через пол минуты разговора не выдерживали и реально бросались обниматься. Это говорит о том, что их очень запугали, но в то же время молодежь нуждается в поддержке, внимании", — добавил знаменитость.

Александр Педан в Херсоне / Фото: instagram.com/pedanos

Педан похвастался подарком, который ему вручили добробатовцы, – это херсонский арбуз.

"Самым большим подарком, конечно, было внимание людей, а еще арбуз, который подарили добробатовцы. Обещал сыну, что привезу арбуз, но не надеялся, что выполню это. Так случилось, что папа не бросает слов на ветер. Поэтому Марик был в восторге", – поделился шоумен.

Александр Педан в Херсоне / Фото: instagram.com/pedanos

Впрочем, ведущий подчеркнул, что освобожденные населенные пункты нуждаются в гуманитарной помощи.

"Если говорить о самой территории, то маленькие села неподалеку от Херсона действительно разрушены на 80-90%. Сам Херсон настолько не пострадал. Но сейчас в городе нет света, воды и фактически все живут на гуманитарной помощи, которая очень необходима. Хочу отметить, что на самом деле сейчас мощно работают и волонтеры, и власть", – отметил ведущий.

Александр Педан в Херсоне / Фото: instagram.com/pedanos

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