Педан сфотографувався з кавуном у Херсоні та поділився враженнями від поїздки до звільненого міста

Ведучий Олександр Педан нещодавно відвідав Херсон, який українські захисники звільнили від окупантів.

Знаменитість поїхав туди, щоб привезти місцевим гуманітарну допомогу – 10 автомобілів, а з них 6 великовантажних фур. За словами ведучого, його підкорило те, настільки херсонці чекали на звільнення.

Олександр Педан у Херсоні / Фото: instagram.com/pedanos

"Поїздка, як завжди, вразила. Цього разу зачепила тим, наскільки херсонці чекали, коли в місто повернеться Україна. Та кількість людей з прапорами на площі, особливо дітей, що підходили, віталися, дякували, що приїхали, й говорили тільки про Україну", - розповів ведучий.

Також Педан зізнався, що його підкорили діти, які перебували у Херсоні.

"Дуже вразили діти. З одного боку, вони боялися дивитися в очі, а з іншого, через пів хвилини розмови не витримували й реально кидалися обійматися. Це говорить про те, що їх дуже залякали, але водночас молодь потребує підтримки, уваги", - додав знаменитість.

Олександр Педан у Херсоні / Фото: instagram.com/pedanos

Педан похизувався подарунком, який йому вручили добробатівці, - це херсонський кавун.

"Найбільшим подарунком, звісно, була увага людей, а ще кавун, який подарували добробатівці. Обіцяв сину, що привезу кавуна, але не сподівався, що виконаю це. Так сталося, що тато не кидає слів на вітер. Тому Марік був у захваті", - поділився шоумен.

Олександр Педан у Херсоні / Фото: instagram.com/pedanos

Утім, ведучий наголосив, що звільнені населені пункти нині потребують гуманітарної допомоги.

"Якщо говорити про саму територію, то маленькі села неподалік від Херсона насправді зруйновані на 80-90%. Сам Херсон настільки не постраждав. Але зараз у місті немає світла, води й фактично всі живуть на гуманітарній допомозі, яка дуже необхідна. Хочу зазначити, що насправді зараз потужно працюють і волонтери, і влада", - зазначив ведучий.

Олександр Педан у Херсоні / Фото: instagram.com/pedanos

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