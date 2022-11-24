Жданов рассказал, когда будет следующий массированный ракетный удар РФ

По словам эксперта, оккупанты свозят ракеты со всех уголков РФ, даже с Дальнего Востока.

Военный эксперт Одег Жданов рассказал, когда ждать следующего массированного ракетного удара по Украине после атаки 23 ноября.

Об этом он рассказал в своем youtube канале.

По словам Жданова, сейчас РФ отказалась от регулярных ракетных обстрелов с небольшим количеством ракет в пользу массированных, но более редких атак. Это произошло в связи с тем, что у оккупантов – дефицит ракет.

"Сосредоточение ракет для массированного удара говорит о том, что этих ракет осталось немного. Их свозят, скорее всего, со всех уголков России. Их собирают на всех складах. Именно с этим связано то, что они накапливают определенное количество ракет, а потом наносят удар, снова накапливают и спустя немного времени наносят новый удар", — говорит эксперт.

Жданов считает, что удар 23 ноября является подтверждением, ведь предыдущая атака была 15 ноября.

"Прошла почти неделя и за это время они насобирали необходимое количество ракет. Ракет явно не хватает. Например, такую ракету, как Х-22, нужно не только привезти, но и заправить высокотоксичным ракетным топливом. Это сложная химическая операция. И их нужно быстро отстрелять, потому что они долго не могу быть заправленными. Или нужно делать еще более сложную процедуру по сливу топлива", — сказал он.

Также Жданов поделился прогнозом, когда может последовать массированный ракетный удар РФ.

"11 октября — 15 ноября: более месяца понадобилось РФ для того, чтобы накопить 120 ракет. 15 ноября — 23 ноября: неделя понадобилась РФ. Поэтому за четыре недели они могут накопить 100 ракет. Но это лишь предположение", — подытожил эксперт.

Ранее в украинской разведке рассказали, что для подготовки к следующему массированному удару по Украине врагу понадобится около недели.

В результате российских ракетных обстрелов Украины 23 ноября погибли по меньшей мере 10 человек.

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