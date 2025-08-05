Певица Lida Lee откровенно призналась, когда потеряла девственность: "Поздняя девочка в этом плане"

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

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Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, откровенно призналась, когда потеряла девственность.

Исполнительница побывала в эфире "Нашего радио". Ведущая, конечно же, задала артистке немало интересных вопросов, среди которых были и интимного характера. В частности, у Lida Lee поинтересовались, когда у нее был первый поцелуй. Певица не стала скрывать и призналась, что это произошло в достаточно раннем возрасте с подругой. Дело в том, что артистке нравился парень. Прежде чем поцеловаться с ним, исполнительница хотела научиться это делать. Сначала Lida Lee практиковалась с помидорами, а когда поняла, что с этого дела не будет, то на помощь ей пришла подруга.

"Где-то лет в 10 (был первый поцелуй - прим. ред.). Он был с девушкой. Мне нравился парень, а я не могла упасть лицом в грязь. Мне нужно было удостовериться в том, что я буду профи. Сначала это был помидор (тренировалась - прим. ред.), а потом - подружка", - говорит певица.

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А вот с первым интимом исполнительница не торопилась. Артистка потеряла девственность, когда ей было 20 лет.

"Первый секс у меня состоялся в 20 лет. Я поздняя девочка в этом плане", - призналась артистка.

Напомним, ранее лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о своем первом сексе. Исполнитель потерял девственность в 14 лет с двумя девушками.