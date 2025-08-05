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Россия использует "Шахеды" для минирования: полиция предупреждает о новой угрозе
Оккупанты используют дроны Shahed для дистанционного минирования.
На Сумщинезафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Полиция призывает к максимальной осторожности.
Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Telegram.
Взрывотехники Национальной полиции предупреждают граждан об очередной опасности, которую несет вражеский БпЛА. Силами обороны Украины на Сумщине был сбит российский ударный беспилотник, к крыльям которого были прикреплены кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.
По данным полиции, таким образом РФ может дистанционно минировать дороги, поля, сельскохозяйственные угодья и другие участки местности.
Что известно о мине ПТМ-3
Это небольшая противотанковая мина в пластиковом корпусе, оснащенная магнитным детонатором, который срабатывает на технику, которая проезжает рядом или находится рядом. Опасность заключается в том, что мина может быть трудно заметной в траве и не вызывает подозрений до момента срабатывания.
Кому стоит быть особенно внимательным
Полиция особенно обращается к:
водителей сельскохозяйственной техники, работающей в поле;
автомобилистов, которые передвигаются по полевым или грунтовым дорогам с ограниченной видимостью.
Напомним, ранее мы писали о том, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что в ударных дронах РФ нашли индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности - шахед/герань.