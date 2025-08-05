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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия использует "Шахеды" для минирования: полиция предупреждает о новой угрозе

Оккупанты используют дроны Shahed для дистанционного минирования.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Беспилотники

Беспилотники

На Сумщинезафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Полиция призывает к максимальной осторожности.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Telegram.

Взрывотехники Национальной полиции предупреждают граждан об очередной опасности, которую несет вражеский БпЛА. Силами обороны Украины на Сумщине был сбит российский ударный беспилотник, к крыльям которого были прикреплены кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

По данным полиции, таким образом РФ может дистанционно минировать дороги, поля, сельскохозяйственные угодья и другие участки местности.

Что известно о мине ПТМ-3

Это небольшая противотанковая мина в пластиковом корпусе, оснащенная магнитным детонатором, который срабатывает на технику, которая проезжает рядом или находится рядом. Опасность заключается в том, что мина может быть трудно заметной в траве и не вызывает подозрений до момента срабатывания.

Кому стоит быть особенно внимательным

Полиция особенно обращается к:

  • водителей сельскохозяйственной техники, работающей в поле;

  • автомобилистов, которые передвигаются по полевым или грунтовым дорогам с ограниченной видимостью.

Напомним, ранее мы писали о том, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что в ударных дронах РФ нашли индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности - шахед/герань.

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