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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Программу "Контракты 18-24" снова расширят: детали от Зеленского

Изменения могут коснуться увеличения возраста и обстоятельств для заключения контракта 18-24.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Военные, которые заключили контракты для 18-24-летних

Военные, которые заключили контракты для 18-24-летних

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение программы военных контактов для мужчин в возрасте 18-24 года.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

По словам Зеленского, в рамках программы «Контракты 18-24» возможно увеличение возраста и обстоятельств для заключения именно такого формата контракта.

«Контракты 18-24. Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали», — говорится в заявлении президента.

Напомним, в конце июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о расширении программы «Контракт 18-24»: запускается отдельное направление для операторов дронов. Министр также рассказал, что предусматривают новые условия.

К слову, недавно правительство согласовало законопроект об отсрочке в 12 месяцев от повторного призыва для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые уволились со службы после контрактов.

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