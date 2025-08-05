Программу "Контракты 18-24" снова расширят: детали от Зеленского

Военные, которые заключили контракты для 18-24-летних

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение программы военных контактов для мужчин в возрасте 18-24 года.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

По словам Зеленского, в рамках программы «Контракты 18-24» возможно увеличение возраста и обстоятельств для заключения именно такого формата контракта.

Реклама

«Контракты 18-24. Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали», — говорится в заявлении президента.

Напомним, в конце июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о расширении программы «Контракт 18-24»: запускается отдельное направление для операторов дронов. Министр также рассказал, что предусматривают новые условия.

К слову, недавно правительство согласовало законопроект об отсрочке в 12 месяцев от повторного призыва для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые уволились со службы после контрактов.