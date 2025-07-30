Контракты 60+: почему новый закон вызывает беспокойство

Мобилизация / © ТСН

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Новый закон позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет заключать контракт с ВСУ. Но действительно ли они смогут служить и на каких условиях?

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

По ее словам, закон позволяет привлекать в военную службу мужчин старше 60 лет, если они признаются пригодными по состоянию здоровья. Однако четких критериев для таких призывников пока нет.

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«Мы понимаем, каким может быть состояние здоровья у мужчины в возрасте 60+. Как будет проходить военно-врачебная комиссия — пока не ясно», — отметила Анищенко.

Юрист обратила внимание: в законе не указано, на какие именно должности будут привлекать мужчин пожилого возраста. Она предполагает, что речь идет об инструкторских или логистических функциях, но из-за отсутствия конкретного перечня в нормативном документе возможны серьезные коллизии.

В то же время согласно пояснительной записке к закону военнослужащие 60+ якобы не должны привлекаться к боевым частям. Но существует риск, что само подразделение, в которое они попадут, может быть переброшено на передовую.

«Этот вопрос мог бы быть решен, если бы типовой контракт четко указывал на должность и обязанности военнослужащего», — говорит адвокат.

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Еще один болезненный вопрос — прохождение ВЛК. По действующему приказу Минздрава №402 нет отдельных требований или категорий для военнообязанных возрастом 60+. Это означает, что они будут проходить ту же процедуру, что и младшие кандидаты, что может создать проблемы на практике.

Юрист прогнозирует: в случае сохранения действующей редакции документов, военные комиссариаты и суды могут столкнуться с волной жалоб и юридических споров.

Напомним, юрист Татьяна Козян пояснила, что мужчины в возрасте 60+ по контракту не подлежат направлению в зону боевых действий — они будут служить в тыловых подразделениях и частях обеспечения, таких как связь, логистика или ремонт. Также они могут исполнять обязанности инструкторов, консультантов или работать в ТЦК.

Впрочем, по собственному желанию такие военнослужащие могут быть привлечены и к службе на передовой. Их базовая зарплата начинается от 20 тысяч гривен в месяц, не учитывая возможные надбавки — за должность, выслугу лет или сложность условий.

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