Контракти 60+: чому новий закон викликає занепокоєння

Мобілізація / © ТСН

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Новий закон дозволяє чоловікам віком від 60 років укладати контракт зі ЗСУ. Але чи справді вони зможуть служити — і на яких умовах?

Про це в ефірі телеканалу «Київ 24» розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

За її словами, закон дозволяє залучати до військової служби чоловіків, яким понад 60 років, якщо вони визнаються придатними за станом здоров’я. Проте чітких критеріїв для таких призовників — поки що немає.

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«Ми розуміємо, який може бути стан здоров’я у чоловіка віком 60+. Як буде проходити військово-лікарська комісія — наразі не ясно», — зазначила Аніщенко.

Юристка звернула увагу: у законі не вказано, на які саме посади залучатимуть чоловіків літнього віку. Вона припускає, що йдеться про інструкторські або логістичні функції, але через відсутність конкретного переліку у нормативному документі можливі серйозні колізії.

Водночас, згідно з пояснювальною запискою до закону, військовослужбовці 60+ нібито не мають залучатися до бойових частин. Але існує ризик, що сам підрозділ, до якого вони потраплять, може бути перекинутий на передову.

«Це питання могло би бути вирішене, якби типовий контракт чітко вказував посаду й обов’язки військовослужбовця», — каже адвокатка.

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Ще одне болісне питання — проходження ВЛК. За чинним наказом МОЗ №402, немає окремих вимог чи категорій для військовозобов’язаних віком 60+. Це означає, що вони проходитимуть ту саму процедуру, що й молодші кандидати, що може створити проблеми на практиці.

Юристка прогнозує: у разі збереження чинної редакції документів, військові комісаріати і суди можуть зіткнутися з хвилею скарг і юридичних спорів.

Нагадаємо, юристка Тетяна Козян пояснила, що чоловіки віком 60+ за контрактом не підлягають направленню в зону бойових дій — вони служитимуть у тилових підрозділах і частинах забезпечення, таких як зв’язок, логістика чи ремонт. Також вони можуть виконувати обов’язки інструкторів, консультантів або працювати у ТЦК.

Втім, за власним бажанням, такі військовослужбовці можуть бути залучені і до служби на передовій. Їхня базова зарплата починається від 20 тисяч гривень на місяць, не враховуючи можливі надбавки — за посаду, вислугу років чи складність умов. У разі участі в бойових діях на «нулі» їм, як і іншим військовим, передбачені додаткові виплати до 100 тисяч гривень.

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