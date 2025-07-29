Зеленський підписав закон про службу в ЗСУ після 60 років

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє особам, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, проходити військову службу за контрактом. Цей документ вносить зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та дає змогу продовжувати службу після досягнення максимального віку.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідно до нового закону, під час воєнного стану чоловіки та жінки, які досягли 60 років, можуть укладати контракт на військову службу, якщо медична комісія визнає їх придатними до служби. Укладання контракту можливе лише за письмовою згодою командира військової частини.

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Якщо кандидат має офіцерське звання, його кандидатура повинна бути погоджена Генеральним штабом або відповідним органом управління. Перед зарахуванням особа проходить двомісячний випробувальний термін. Якщо результати незадовільні — контракт розривається достроково. Граничного віку для служби не встановлено. Контракт укладається на 1 рік із можливістю подовження та автоматично розривається після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 6 липня Верховна Рада схвалила законопроєкт №13229. Чоловіки, які досягли граничного мобілізаційного віку, зможуть підписувати однорічні контракти.

Також повідомлялось, що військовозобов’язані чоловіки віком від 50 до 60 років переважно призначаються до підрозділів тилового забезпечення та спеціальностей із дефіцитом кадрів. Їх не залучають до штурмових військ через специфіку та вимоги бойових операцій. Винятком є лише випадки, коли особа добровільно висловлює бажання служити на передовій.