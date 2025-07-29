Зеленский подписал закон о службе в ВСУ после 60 лет

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет лицам, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе, проходить военную службу по контракту. Этот документ вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» и позволяет продолжать службу после достижения максимального возраста.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады

Согласно новому закону, во время военного положения мужчины и женщины, достигшие 60 лет, могут заключать контракт на военную службу, если медицинская комиссия признает их годными к службе. Заключение контракта возможно только с письменного согласия командира воинской части.

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Если кандидат имеет офицерское звание, его кандидатура должна быть согласована Генеральным штабом или соответствующим органом управления. Перед зачислением лицо проходит 2-месячный испытательный срок. Если результаты неудовлетворительные — контракт расторгается досрочно. Предельный возраст для службы не установлен. Контракт заключается на 1 год с возможностью продления и автоматически расторгается после завершения военного положения.

Напомним, ранее мы писали о том, что 6 июля Верховная Рада одобрила законопроект №13229. Мужчины, которые достигли предельного мобилизационного возраста, смогут подписывать однолетние контракты.

Также сообщалось, что военнообязанные мужчины в возрасте от 50 до 60 лет преимущественно назначаются в подразделения тылового обеспечения и специальностей с дефицитом кадров. Их не привлекают к штурмовым войскам из-за специфики и требований боевых операций. Исключением являются лишь случаи, когда лицо добровольно выражает желание служить на передовой.