Буданов прокомментировал ситуацию с отравлением его жены и виновными: "Не хочу…"

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов

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Несмотря на существующие среди разведчиков негласные правила, гарантировать абсолютную неприкосновенность этих постулатов не может никто.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью для Рамины Эсхакзай.

Во время разговора Рамина Эсхакзай затронула тему разграничения личного и профессионального.

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В ответ на ее вопрос о сочетании исполнения обязанностей, часто требующих сложных моральных решений, с собственными убеждениями, Буданов ответил коротко: «Семья — святое».

По его словам, существует один из основных постулатов — не трогать семью.

«Если вы в ту сторону начинаете наш разговор, есть написанные законы, которых пытаются в большинстве все соблюдать. Один из основных постулатов — не трогать семью», — подчеркнул он.

Буданов также отметил, что хотя такие негласные правила существуют, гарантировать их абсолютное действие никто не может.

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«Все стараются. Есть какое поле. Это написанные законы миру. Ну, иначе это все выглядело бы совсем страшно. Всюду», — добавил он.

Отравления жены: что сказал Буданов

На уточняющий вопрос журналистки относительно ситуации с отравлением его жены Марианны и понесли ли наказание люди, которые хотели ее отравить, начальник ГУР лаконично ответил: «Не хочу…»

Напомним, в 2023 году СМИ сообщали об отравлении жены Буданова.

Официальные комментарии на этот счет были ограничены. Известно, что жену главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

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После инцидента Марианна проходила длительное лечение за границей. По информации американской журналистки Кэти Ливингстон со ссылкой на собственные источники, жена Кирилла Буданова тайно выезжала в США для лечения от отравления.

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