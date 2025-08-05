Буданов прокоментував ситуацію з отруєнням його дружини та винними: "Не хочу…"

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов

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Попри негласні правила, що існують серед розвідників, гарантувати абсолютну недоторканість цих постулатів не може ніхто.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для Раміни Есхакзай.

Під час розмови Раміна Есхакзай торкнулася теми розмежування особистого і професійного.

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У відповідь на її запитання про поєднування виконання обов’язків, що часто вимагають складних моральних рішень, із власними переконаннями, Буданов відповів коротко: «Родина — це святе».

За його словами, існує один із основних постулатів — не чіпати сім’ю.

«Якщо ви в той бік починаєте нашу розмову, є написані закони, яких намагаються у більшості всі дотримуватися. Один із основних постулатів — не чіпати сім’ю», — наголосив він.

Буданов також зазначив, що хоча такі негласні правила існують, гарантувати їхню абсолютну дію не може ніхто.

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«Всі намагаються. Є якесь поле. Це написані закони світові. Ну, інакше б це все виглядало зовсім страшно. Всюди», — додав він.

Отруєння дружини: що сказав Буданов

На уточнювальне запитання журналістки щодо ситуації з отруєнням його дружини Маріанни і чи понесли покарання люди, які хотіли її отруїти, начальник ГУР лаконічно відповів: «Не хочу…»

Нагадаємо, у 2023 році ЗМІ повідомляли про отруєння дружини Буданова.

Офіційні коментарі з цього приводу були обмежені. Відомо, що дружину голови Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

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Після інциденту Маріанна проходила тривале лікування за кордоном. За інформацією американської журналістки Кеті Лівінгстон з посиланням на власні джерела, дружина Кирила Буданова таємно виїжджала до США на лікування від отруєння.

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