Санта Димопулос о том, как лечилась от анорексии и булимии: "Было стыдно"

Санта Димопулос о том, как лечилась от анорексии и булимии: "Было стыдно"

Звезда самостоятельно справилась со своими болезнями.

Украинская певица Санта Димопулос рассказала о непростом периоде в ее жизни.

К слову, в свое время артистка страдала анорексией и булимией. Звезда понимала, что эти болезни нужно лечить, однако она боялась обращаться к специалистам.

"Многие годы назад у меня было очень тяжелое эмоциональное состояние. Анорексия и булимия продолжались годами. Тогда я даже не думала о том, чтобы попросить о помощи. Почему-то было стыдно", — поделилась Санта.

Санта Димопулос рассказала о том, как страдала анорексией и булимией. / instagram.com/santadimopulos

Поэтому исполнительница решила самостоятельно справиться со своими болезнями. К слову, она прочла немало книг, начала общаться с разными людьми, а главное – полюбила себя.

"Я стала опекуном для той недолюбленной и обиженной маленькой девочки внутри себя. Стала себе родителем, а не палачом. С этого и началось мое исцеление", — рассказала Санта.

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