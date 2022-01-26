Германия предоставит Украине 5 тысяч военных касок

По словам главы немецкого Минобороны, это четкий сигнал, что Берлин – на стороне Украины.
Германия готова передать Украине 5 тысяч военных касок.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт членам комитета по обороне и представителям прессы, сообщает SZ.de.
"Это очень четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне", — обратилась она к украинцам.
Ламбрехт заверила, что Берлин работает "над разрешением этого конфликта в центре Европы мирным путем". При этом министр подчеркнула, что в этих переговорах есть красные линии.
"О соблюдении международного права нельзя вести переговоры. Нельзя обсуждать целостность государств и суверенитет альянса", — сказала она.
Отметим, что Украина уже долго просила о поставках оружия от Германии для защиты от возможного широкомасштабного нападения России, в том числе военные корабли и зенитные системы.
Однако новый канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержала идею поставки оружия Украине.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник несколько дней назад сообщил изданию Handelsblatt, что Украина просит у ФРГ предоставить 100 тыс. шлемов и защитных жилетов.
В свою очередь лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал Германию предоставить оружие Украине.
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