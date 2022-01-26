Німеччина надасть Україні 5 тисяч військових касок

За словами очільниці німецького Міноборони, це чіткий сигнал, що Берлін — на боці України.

Німеччина готова передати Україні 5 тисяч військових касок.

Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт членам комітету з оборони та представникам преси, інформує SZ.de.

"Це дуже чіткий сигнал: ми стоїмо на вашому боці", — звернулася вона до українців.

Ламбрехт запевнила, що Берлін працює "над вирішенням цього конфлікту у центрі Європи мирним шляхом". При цьому міністерка наголосила, що в цих переговорах є червоні лінії.

"Про дотримання міжнародного права не можна вести переговори. Не можна обговорювати цілісність держав і суверенітет альянсу", — сказала вона.

Зазначимо, що Україна вже тривалий час просила про поставки зброї від Німеччини для захисту від можливого широкомасштабного нападу Росії, зокрема військові кораблі та зенітні системи.

Проте новий канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

Посол України в Берліні Андрій Мельник декілька днів тому повідомив виданню Handelsblatt, що Україна просить у ФРН надати 100 тис. шоломів та захисних жилетів.

Своєю чергою лідер німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц закликав Німеччину надати зброю Україні.