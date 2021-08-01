Экс-член партии "Голос" будет изучать общественное управление и администрирование.

Известный телеведущий и экс-член партии "Голос" Сергей Притула снова стал студентом.

Знаменитость, который недавно отпраздновал 40-летие, поступил на магистратуру Украинского католического университета во Львове. Он будет изучать общественное управление и администрирование. Об этом Притула сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото из аудитории вуза.

instagram.com/siriy_ua

"Претендовать на участие в государственном управлении без соответствующей образовательной базы можно, но не нужно. Дипломов специалиста и магистра финансов мне мало. Привет, магистерская программа по публичного управления и администрирования УКУ!!!" — написал Сергей.

В комментариях фолловеры поддержали шоумена.

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Браво, Сергей!!! Это для тех упоротих, которые визжали что Притула комик, вам за этим "комиком" не угнаться, даже если он вас подождет!!!

Поздравляю! Возможно, и к лучшему, что вы не прошли на должности госуправления раньше. К следующему баллотированию подойдете уже другим — более опытным, с соответствующим образованием и (кто знает?) вполне возможно — с лучшей командой

Напомним, в мае Сергей Притула в третий раз стал отцом. У телеведущего родилась дочь.

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