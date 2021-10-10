Сергей Притула заявил, что планирует снова стать отцом

Звезда мечтает иметь много детей.

Известный телеведущий и экс-член партии "Голос" Сергей Притула, который в мае в третий раз стал отцом, признался, что это он и жена на этом не остановятся.

В программе "Світське життя" знаменитость поделился, что пара планирует стать родителями в третий раз.

"Нам с женой это все очень нравится, потому что у меня была мечта, чтобы в доме было полно детского смеха и, в принципе, сейчас оно так и есть. Мы еще с роддома не выписались, а уже договорились, что вернемся. У нас так было и в прошлый раз, мы рожали там же, где и Соломию, и нам сказали: "Приходите еще, мы рады вас видеть, вы очень приятная семья, рожайте еще в нас". Сейчас такое намерение, что еще несколько месяцев Стефания будет кормиться маминой сисей, а потом мама хочет просто немного отдохнуть, увидеть мир, вернуться к работе. Потом посмотрим, отойдет организм и так далее, но мы категорически за", — заявил звезда.

Сергей Притула с новорожденной дочкой / facebook.com/serhiyprytula

Летом Притула отпраздновал 40-летие. Артист оказался несуеверным, ведь в народе считается, что число 40 несчастливое. Поэтому шоумен не отказал себе в желании устроить шумную вечеринку со звездными гостями и объяснил свой мотив.

"Я пришел на кладбище у себя на родине, смотрю, прадед прожил 80 лет, пришел к деду, он прожил 69 лет, пришел к отцу, папа прожил 52. Мне не нравится это, я очень не хочу, чтобы это было трендом и чтобы это была какая-то закономерность. Я не знаю, сколько Бог мне отмерил и пренебречь возможностью собрать всех тех людей, которых я люблю, посадить за один стол, красиво угостить, я не хотел", — пояснил Сергей.

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