Сергій Притула заявив, що планує знову стати батьком

Зірка мріє мати багато малюків.

Відомий телеведучий та ексчлен партії "Голос" Сергій Притула, який у травні втретє став батьком, зізнався, що на цьому він та дружина не зупиняться.

У програмі "Світське життя" знаменитість поділився, що пара планує стати батьками втретє.

"Нам з дружиною це все дуже подобається, тому що в мене була мрія, щоб в хаті було повно дитячого сміху і, в принципі, зараз воно так і є. Ми ще з пологового не виписались, а вже домовились, що повернемося. У нас так було і попереднього разу, ми народжували там само, де і Соломію, і нам сказали: "Приходьте ще, ми раді вас бачити, ви дуже приємна сім'я, народжуйте ще в нас". Зараз задум такий, що ще кілька місяців Стефанія буде годуватися маминою цицею, а потім мама хоче просто трішки відпочити, побачити світ, повернутись до роботи. Потім подивимося, відійде організм і так далі, але ми категорично за", – заявив зірка.

Сергій Притула з новонародженою донькою / facebook.com/serhiyprytula

Влітку Притула відсвяткував 40-річчя. Артист виявився незабобонним, адже, у народі вважається, що число 40 нещасливе. Тож шоумен не відмовив собі у бажанні влаштувати гучну вечірку із зірковими гостями та пояснив свій мотив.

"Я прийшов на цвинтар у себе на батьківщині, дивлюся, прадід прожив 80 років, прийшов до діда, він прожив 69 років, прийшов до тата, тато прожив 52. Мені не подобається ця несхідна, я дуже не хочу, щоб це було трендом і щоб це була якась закономірність. Я не знаю, скільки Бог мені відміряв і знехтувати можливістю зібрати всіх тих людей, яких я люблю, посадити за один стіл, гарно почастувати, я не хотів", – пояснив Сергій.

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