SLAVIA прокомментировала слухи о том, что Дзидзьо изменял ей с известной певицей

SLAVIA прокомментировала слухи о том, что Дзидзьо изменял ей с известной певицей

Звезда говорит, что некоторым артистам было это выгодно.

Украинская певица SLAVIA решила прокомментировать слухи о романе ее экс-мужа Дзидзьо с Олей Цибульской.

Звезда рассказала в программе "Світське життя", что никаких отношений между ними не было. К слову, Слава намекнула, что Оли Цибульской было выгодно пустить эти сплетни.

"На самом деле, я его не подозреваю в супружеских изменах. Это просто некоторым артисткам было выгодно сделать так, вроде бы у них есть роман. Но на самом деле между ними ничего не было", — говорит певица.

Оля Цибульская и Дзидзьо / instagram.com/cybulskaya

К слову, Слава осталась в дружеских отношениях со своим экс-мужем. Она заверила, что невозможно остаться врагами, после 20 лет супружеской жизни.

Дзидзьо вместе с экс-женой / instagram.com/slavia_official

"Я горжусь им, я горжусь нашими отношениями. Не каждый может прожить 20 лет. Это такой путь становления личности, который мы прошли с детства. Михаил вырос до суперзвезды. Я считаю, что это был самый сложный этап в наших отношениях. Поэтому я не понимаю как можно остаться врагами ", — поделилась исполнительница.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку