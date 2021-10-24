SLAVIA прокоментувала чутки про те, що Дзідзьо зраджував її з відомою співачкою

SLAVIA прокоментувала чутки про те, що Дзідзьо зраджував її з відомою співачкою

Зірка говорить, що деяким артистам було це вигідно.

Українська співачка SLAVIA вирішила прокоментувати чутки про роман її ексчоловіка Дзідзьо з Олею Цибульською.

Зірка розповіла у програмі "Світське життя", що ніяких стосунків між ними не було. До слова, Слава натякнула, що Олі Цибульській було вигідно пустити ці плітки.

"Насправді, я його не підозрюю у подружніх зрадах. Це просто деяким артисткам було вигідно зробити так, наче у них є роман. Але насправді між ними нічого не було", - говорить співачка.

Оля Цибульська та Дзідзьо / instagram.com/cybulskaya

До слова, Слава залишилася у дружніх стосунках зі своїм ексчоловіком. Вона запевнила, що неможливо залишитися ворогами, після 20 років подружнього життя.

Дзідзьо разом з ексдружиною / instagram.com/slavia_official

"Я пишаюся ним, я пишаюсь нашими стосунками. Не кожен може прожити 20 років. Це такий шлях становлення особистостей, який ми пройшли з малечку. Михайло виріс до суперзірки. Я вважаю, що це був найскладніший етап у наших стосунках. Тому я не розумію, як можна залишитися ворогами", - поділилась виконавиця.

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