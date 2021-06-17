Смешная Лидия Таран с хвостиком показала себя без макияжа

Ведущая отметила, что ходила бы без макияжа всегда.

Звезда канала "1+1" Лидия Таран присоединилась к флешмобу, в котором знаменитые женщины показывают себя без макияжа.

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Так, в рамках Дня естественной женской красоты ведущая "ТСН" в Instagram разместила фотографию, на которой позирует без грамма косметики. Лида смотрит в камеру, улыбаясь. На голове завязан хвостик, а волосы возле лба смешно торчат.

"Естественная, говорите? Женская, говорите? Красота? Я евда не пропустила праздник, потому что весь день хожу как раз такая, как надо. Обожаю быть неузнаваемой и свободной! Главное, чтобы на носу прыщи от вечной маски не выскакивали", — подписала фото Таран.

instagram.com/lidiyataran

Также ведущая призналась, что если бы не работа, она бы не красилась вообще.

Поклонники же отметили, что их кумир естественно выглядит очень красиво и напоминает девочку.

Лида, вы очень классная

Очень красивая что внешне, что внутри

Без мейка как школьница. Естественное — красивое

Напомним, что ранее Людмила Барбир и Маричка Падалко без макияжа провели утренние прямые эфиры. Ведущие таким образом отпраздновали День естественной красоты.

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