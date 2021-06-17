Отдыхающие ходят вброд: в Кирилловке подтопило базы отдыха (видео)

Вода залила побережья и затопила базы отдыха.

В Кирилловке Запорожской области потоп. Вода затопила улицы поселка.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

В регионе в последние дни гуляет циклон. Утром, 17 июня, был ливень с грозой и сильным ветром. В результате в акватории Черного моря разыгрался шторм, а морская вода захватила прибрежную зону.

Сейчас в Кирилловке на Федотовой косе затоплены пляжи и подтоплены базы отдыха. Вода достигает по щиколотку, и она продолжает прибывать.

Напомним, что в Запорожской области смерч разгулялся в селе Широкое. Мощный вихрь крушил все, что попадалось на его пути.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку