Кумедна Лідія Таран з хвостиком показала себе без макіяжу

Ведуча зазначила, що ходила б без мейкапу завжди.
Зірка каналу "1+1" Лідія Таран долучилася до флешмобу, у якому знамениті жінки показують себе без макіяжу.
Так, в рамках Дня природної жіночої краси ведуча "ТСН" у Instagram розмістила світлину, на якій позує без граму косметики. Ліда дивиться у камеру, усміхаючись. На її голові зав'язаний хвостик, а волосся біля чола кумедно стирчить.
"Природня, кажете? Жіноча, кажете? Краса? Ледь не пропустила свято, бо весь день ходжу якраз така, як треба. Обожнюю бути невпізнаваною і вільною! Головне, щоб на носі прищі від вічної маски не вискакували", - підписала фото Таран.
Також ведуча зізналася, що якби не робота, вона б не фарбувалася взагалі.
Шанувальники ж зауважили, що їхня кумирка має дуже гарний природній вигляд та нагадує дівчинку.
- Лідо, ви дуже класна
- Дуже гарна що зовні, що всередині
- Без мейку як школярочка. Природнє – найгарніше
Нагадаємо, що раніше Людмила Барбір та Марічка Падалко без макіяжу провели ранкові прямі ефіри. Ведучі таким чином відсвяткували День природньої краси.