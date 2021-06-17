Кумедна Лідія Таран з хвостиком показала себе без макіяжу

Ведуча зазначила, що ходила б без мейкапу завжди.

Зірка каналу "1+1" Лідія Таран долучилася до флешмобу, у якому знамениті жінки показують себе без макіяжу.

Також читайте Настя Приходько без макіяжу та фотошопу показала, як годує сина грудьми

Так, в рамках Дня природної жіночої краси ведуча "ТСН" у Instagram розмістила світлину, на якій позує без граму косметики. Ліда дивиться у камеру, усміхаючись. На її голові зав'язаний хвостик, а волосся біля чола кумедно стирчить.

"Природня, кажете? Жіноча, кажете? Краса? Ледь не пропустила свято, бо весь день ходжу якраз така, як треба. Обожнюю бути невпізнаваною і вільною! Головне, щоб на носі прищі від вічної маски не вискакували", - підписала фото Таран.

instagram.com/lidiyataran

Також ведуча зізналася, що якби не робота, вона б не фарбувалася взагалі.

Шанувальники ж зауважили, що їхня кумирка має дуже гарний природній вигляд та нагадує дівчинку.

Лідо, ви дуже класна

Дуже гарна що зовні, що всередині

Без мейку як школярочка. Природнє – найгарніше

Нагадаємо, що раніше Людмила Барбір та Марічка Падалко без макіяжу провели ранкові прямі ефіри. Ведучі таким чином відсвяткували День природньої краси.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання