Соблазнительная Дуа Липа приспустила купальник и почти оголила грудь

Звезда не на шутку взбудоражила воображение поклонников.
Популярная британская певица Дуа Липа любит хвастаться своим стройным телосложением.
Более того, звезда не стесняется показать поклонникам несколько больше, чем просто фигуру в бикини. К слову, на этот раз знаменитость опубликовала слишком откровенное фото в своем Instagram, что поклонники однозначно были приятно удивлены.
Звезда показала снимок, на котором предстала в салатовом бикини. К слову, купальный лиф певица приспустила настолько низко, что чуть не оголила свой бюст.
Кроме этого, исполнительница надела слишком откровенные трусики, которые прекрасно подчеркнули ее привлекательные бедра.
Кстати, на фото Дуа Липа скрутила губки в трубочку, что придало фото еще большей пикантности. Многие поклонники звезды после увиденного точно будут кусать локти.
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