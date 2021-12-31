Спокуслива Дуа Ліпа приспустила купальник та майже оголила груди

Зірка не на жарт розбурхала уяву прихильників.
Популярна британська співачка Дуа Ліпа полюбляє хизуватися своєю стрункою статурою.
Ба більше, зірка не соромиться показати прихильникам дещо більше, ніж просто фігуру в бікіні. До слова, цього разу знаменитість опублікувала надто відверте фото у своєму Instagram, що прихильники однозначно були приємно здивовані.
Так, зірка показала знімок, на якому постала в салатовому бікіні. До слова, купальний ліф співачка приспустила настільки низько, що ледь не оголила свій бюст.
Окрім цього, виконавиця одягла надто відверті трусики, які чудово підкреслюють її привабливі стегна.
До речі, на фото Дуа Ліпа скрутила губки в трубочку, що додало фото ще більшої пікантності. Так, багато прихильників зірки після побаченого точно кусатимуть лікті.
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