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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1396
Время на прочтение
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София Ротару после ужасных обстрелов Киева вышла на связь и показала жуткие разрушения

Артистка отреагировала на обстрел столицы, который РФ совершила в ночь на 2 июля.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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София Ротару

София Ротару

Певица София Ротару отреагировала на ужасный обстрел Киева.

В ночь на 2 июля страна-агрессор массированно атаковала столицу. Захватчики обстреливали Киев дронами и ракетами. К сожалению, попаданий не удалось избежать. Повреждения зафиксированы почти во всех районах столицы. Также есть погибшие и пострадавшие от обстрела. 3 июля в Киеве объявлен День траура.

Певица София Ротару отреагировала на циничное преступление РФ против мирного населения. Исполнительница в Instagram-stories опубликовала пост. Артистка показала здания с ужасными разрушениями, а также указала дату 2 июля. Свою сторис певица дополнила смайликом в виде разбитого сердца.

Пост Софии Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Пост Софии Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, София Ротару с самого начала полномасштабной войны избегает публичности. Артистка практически не появляется на публике и не дает комментариев. Однако певица реагирует на ужасные обстрелы, публикуя посты в сторис, а также не остается в стороне от важных для Украины дат. Сестра Софии Ротару уверяет, что она находится в Украине и проживает в своем доме под Киевом.

Кстати, недавно Аурика Ротару также высказалась о жизни внуков певицы за границей. Кроме того, она прокомментировала слухи о семейной вилле в Испании.

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Дата публикации
Количество просмотров
1396
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