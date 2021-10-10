Соломия Витвицкая планирует дебютировать как актриса

Телеведущей предложили роль в кино.
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая планирует попробовать себя в новом амплуа.
Так, звезда канала 1+1 призналась, что мечтала сыграть в кино. А недавно украинский режиссер Любомир Левицкий предложил ей сыграть в фильме "Капитан Украина". Об этом она рассказала в программе "Світське життя".
"Он мне предложил какую-то небольшую роль в этом новом фильме, поэтому возможно все даже осуществится как можно скорее", — поделилась знаменитость.
Витвицкая добавила, что в школьные годы хотела поступить в театральный, но не сложилось.
"Тогда у моей семьи не было возможности отправить меня в Киев на учебу и мы выбрали ВУЗ во Львове, гуманитарный факультет. Все случилось как можно лучше, но, возможно, где-то была еще идея о том, чтобы попробовать себя еще в этом амплуа", — добавила она.
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