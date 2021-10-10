Сергей Притула поделился, планирует ли завершать телевизионную карьеру

Шоумен планирует уйти в политику.
Известный телеведущий Сергей Притула недавно объявил о создании собственной политической партии.
Однако для того, чтобы стать политиком, надо сначала завершить телевизионную карьеру. Как говорит Притула "Світському життю", пока он не готов этого сделать.
"До того, пока не будет понятно, когда там парламентские выборы на носу, я пока оставлять работу на телевиденьи не собираюсь", — поделился шоумен.
К слову, Притула хочет быть народным депутатом Украины.
"Я очень хотел бы себя видеть в кресле народного депутата Украины. Я очень этого хотел и в 2019 году. Но, к сожалению, меня не выбрали", — рассказал Сергей.
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