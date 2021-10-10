Сергей Притула поделился, планирует ли завершать телевизионную карьеру

Шоумен планирует уйти в политику.

Известный телеведущий Сергей Притула недавно объявил о создании собственной политической партии.

Однако для того, чтобы стать политиком, надо сначала завершить телевизионную карьеру. Как говорит Притула "Світському життю", пока он не готов этого сделать.

Сергей Притула / instagram.com/siriy_ua

"До того, пока не будет понятно, когда там парламентские выборы на носу, я пока оставлять работу на телевиденьи не собираюсь", — поделился шоумен.

К слову, Притула хочет быть народным депутатом Украины.

"Я очень хотел бы себя видеть в кресле народного депутата Украины. Я очень этого хотел и в 2019 году. Но, к сожалению, меня не выбрали", — рассказал Сергей.

Почему Сергей Притула хочет баллотироваться в Верховную Раду

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