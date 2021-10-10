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Сергій Притула поділився, чи планує завершати телевізійну кар'єру

Сергій Притула поділився, чи планує завершати телевізійну кар'єру

Сергій Притула та Катерина Осадча / instagram.com/svitsketv

Шоумен планує піти до політики.

Відомий телеведучий Сергій Притула не так давно оголосив про створення власної політичної партії.

Однак для того, щоб стати політиком, треба спочатку завершити телевізійну кар’єру. Як говорить Притула "Світському життю", поки що він не готовий цього зробити.

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua
Сергій Притула / instagram.com/siriy_ua

"До того, поки не буде зрозуміло, коли там парламентські вибори на носі, я поки що полишати роботу на телебаченні не збираюся", - поділився шоумен.

До слова, Притула хоче бути народним депутатом України.

"Я дуже хотів би себе бачити у кріслі народного депутата України. Я дуже цього хотів і 2019 року. Але, на жаль, мене не обрали", - розповів Сергій.

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