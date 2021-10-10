Владимир Зеленский признался, смотрит ли "Вечерний квартал"

У президента мало свободного времени.

Президент Украины Владимир Зеленский, который до того, как возглавить страну, был совладельцем и художественным руководителем Студии "Квартал 95", признался, следит ли за шоу и работой своих коллег.

Как ранее рассказывала Елена Кравец, после того, как Зеленский стал президентом, он не удалился с редакционных чатов студии, следил за тем, что делают его коллеги и едва ли не согласовывал номера. В программе "Світське життя" глава государства признался, что так было в начале, впрочем, сейчас физически у него практически нет времени на просмотр шоу.

"С самого начала они меня спрашивали, что я думаю, а я что-то отвечал. К сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть "Квартал", нет времени, скажу честно. Но когда я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, а что нет", — поделился президент.

Почему семья Зеленского против того, чтобы он пошел на второй срок президентства

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