Володимир Зеленський зізнався, чи дивиться "Вечірній квартал"

У президента обмаль вільного часу.

Президент України Володимир Зеленський, який до того, як очолити країну, був співвласником і художнім керівником Студії "Квартал 95", зізнався, чи слідкує за шоу та роботою своїх колег.

Як раніше розповідала Олена Кравець, після того, як Зеленський став президентом, він не видалився із редакційних чатів студії, стежив за тим, що роблять його колеги та ледь не узгоджував номери. У програмі "Світське життя" глава держави зізнався, що так було на початку, втім, зараз фізично у нього практично не має часу на перегляд шоу.

"Від самого початку вони мене запитували, як я думаю, а я щось відповідав. На жаль, не кожного разу можу дозволити собі подивитися "Квартал", не маю часу, скажу чесно. Але коли я щось дивлюсь, я завжди їм пишу, що сподобалось, що ні", – поділився президент.

Чому родина Зеленського проти того, аби він пішов на другий термін президентства

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