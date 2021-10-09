Оля Полякова розповіла про секс з другом: "Я була п'яна"

Після близькості дружні стосунки зберегти не вдалося.

Українська співачка Оля Полякова розповіла про секс з другом.

Так, знаменитість у спільному шоу із телеведучою Машею Єфросиніною "Дорослі дівчата" зізналася, що мала інтимну близькість із другом. Втім, після цього їхня дружба завершилася.

"Я була п'яна і після цього дружба закінчилася. Знаєш, чому? Тому що жінки не вміють розмежовувати ось ці історії. Ми з чоловіками, з якими спимо, одразу бачимо спільне майбутнє, відразу починаються ревнощі. Але для чоловіка це не те означає, що для тебе", - розповіла Полякова.

Оля Полякова / скриншот з відео

Зі свого боку, Єфросиніна також зізналася, що мала секс із другом, тому і не вірить в дружбу між чоловіком і жінкою, оскільки, ці, нібито товариські стосунки, мають сексуальний підтекст.

"Я вважала його своїм близьким, прекрасним, чудовим другом. Секс стався тоді, коли я була розслаблена, довірлива та відкрита. Я все йому розповідала про все і про всіх. Я навіть не дуже була і п'яна", – пригадала блогерка.

Оля Полякова і Маша Єфросиніна / скриншот з відео

У відповідь Полякова заявила, що дружба між чоловіком та жінкою все ж існує. І вона тому чудовий приклад: "Коли вас з людиною пов’язують не хімічні процеси, не симпатія, а щось інше. Наприклад, бізнес, дружба сім’ями і так далі".

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