Оля Полякова рассказала о сексе с другом: "Я была пьяна"

После близости дружеские отношения сохранить не удалось.

Украинская певица Оля Полякова рассказала о сексе с другом.

Так, знаменитость в общем шоу с телеведущей Машей Ефросининой "Взрослые девочки" призналась, что имела интимную близость с другом. Впрочем, после этого их дружба закончилась.

"Я была пьяна и после этого дружба закончилась. Знаешь, почему? Потому что женщины не умеют разграничивать вот эти истории. Мы с мужчинами, с которыми спим, сразу видим общее будущее, сразу начинается ревность. Но для мужчины это не то же значит, что для тебя", — рассказала Полякова.

Оля Полякова / скриншот с видео

Со своей стороны, Ефросинина также призналась, что у нее был секс с другом, поэтому и не верит в дружбу между мужчиной и женщиной, поскольку, эти, якобы дружеские отношения, имеют сексуальный подтекст.

"Я считала его своим близким, прекрасным, замечательным другом. Секс случился тогда, когда я была расслаблена, доверчивая и открытая. Я все ему рассказывала обо всем и обо всех. Я даже не очень была и пьяная", — вспомнила блогерша.

Оля Полякова и Маша Ефросинина / скриншот с видео

В ответ Полякова заявила, что дружба между мужчиной и женщиной все же существует. И она этому замечательный пример: "Когда вас с человеком связывают не химические процессы, не симпатия, а нечто другое. Например, бизнес, дружба семьями и так далее".

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