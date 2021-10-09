Оля Полякова рассказала о сексе с другом: "Я была пьяна"

После близости дружеские отношения сохранить не удалось.
Украинская певица Оля Полякова рассказала о сексе с другом.
Так, знаменитость в общем шоу с телеведущей Машей Ефросининой "Взрослые девочки" призналась, что имела интимную близость с другом. Впрочем, после этого их дружба закончилась.
"Я была пьяна и после этого дружба закончилась. Знаешь, почему? Потому что женщины не умеют разграничивать вот эти истории. Мы с мужчинами, с которыми спим, сразу видим общее будущее, сразу начинается ревность. Но для мужчины это не то же значит, что для тебя", — рассказала Полякова.
Со своей стороны, Ефросинина также призналась, что у нее был секс с другом, поэтому и не верит в дружбу между мужчиной и женщиной, поскольку, эти, якобы дружеские отношения, имеют сексуальный подтекст.
"Я считала его своим близким, прекрасным, замечательным другом. Секс случился тогда, когда я была расслаблена, доверчивая и открытая. Я все ему рассказывала обо всем и обо всех. Я даже не очень была и пьяная", — вспомнила блогерша.
В ответ Полякова заявила, что дружба между мужчиной и женщиной все же существует. И она этому замечательный пример: "Когда вас с человеком связывают не химические процессы, не симпатия, а нечто другое. Например, бизнес, дружба семьями и так далее".
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