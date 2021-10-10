Соломія Вітвіцька планує дебютувати як акторка

Телеведучій запропонували роль у кіно.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька планує спробувати себе у новому амплуа.

Так, зірка каналу 1+1 зізналася, що мріяла зіграти у кіно. А нещодавно український режисер Любомир Левицький запропонував їй зіграти у стрічці "Капітан Україна". Про це вона розповіла у програмі "Світське життя".

"Він мені запропонував якусь невеличку роль у цьому новому фільмі, тож можливо все навіть здійсниться якомога швидше", – поділилася знаменитість.

Вітвіцька додала, що у шкільні роки хотіла вступити до театрального, але не склалося.

"Тоді в моєї родини не було можливості відправити мене до Києва на навчання і ми обрали ВНЗ у Львові, гуманітарний факультет. Все сталося якнайкраще, але, можливо, десь там жевріла ще ідея про те, щоб спробувати себе ще в цьому амплуа", – додала вона.

Чи мріяла Соломія Вітвіцька стати акторкою

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