Соня Плакидюк в купальнике обольстительно позировала у бассейна

Звезда поделилась фотографиями с отдыха.

Украинский фотограф и ведущая Соня Плакидюк, которая недавно делилась советами по позирования, отправилась на отдых в Турцию.

На странице в Instagram знаменитость поделилась серией фотографий, на которых изображена в стильном молочном купальнике. Плакидюк эффектно позирует на камнях у бассейна, демонстрируя свои аппетитные формы.

instagram.com/moi_sofism

"Понадобилось 32 года, чтоб я дозрела до Турции с аквапарками. И вот ваша сахарная булочка, уже во втором за месяц класснейшем отеле, пытается деликатно подрумянить свои белоснежные бока", — написала под постом фотограф.

instagram.com/moi_sofism

Поклонники Сони не обошли стороной ее снимки. Фолловеры отметили, что звезда выглядит довольно соблазнительно.

Вы непревзойденная

Что тут сказать, богиня

Соня, вы просто идеальная

Напомним, ранее Соня Плакидюк прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации экс-жениха Ричарда Горна. Хореограф в своем фотоблоге запостил фото поцелуя мужчин.

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