Соня Плакидюк в купальнике обольстительно позировала у бассейна

Звезда поделилась фотографиями с отдыха.
Украинский фотограф и ведущая Соня Плакидюк, которая недавно делилась советами по позирования, отправилась на отдых в Турцию.
На странице в Instagram знаменитость поделилась серией фотографий, на которых изображена в стильном молочном купальнике. Плакидюк эффектно позирует на камнях у бассейна, демонстрируя свои аппетитные формы.
"Понадобилось 32 года, чтоб я дозрела до Турции с аквапарками. И вот ваша сахарная булочка, уже во втором за месяц класснейшем отеле, пытается деликатно подрумянить свои белоснежные бока", — написала под постом фотограф.
Поклонники Сони не обошли стороной ее снимки. Фолловеры отметили, что звезда выглядит довольно соблазнительно.
- Вы непревзойденная
- Что тут сказать, богиня
- Соня, вы просто идеальная
Напомним, ранее Соня Плакидюк прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации экс-жениха Ричарда Горна. Хореограф в своем фотоблоге запостил фото поцелуя мужчин.