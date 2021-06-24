Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Соня Плакидюк в купальнике обольстительно позировала у бассейна

Соня Плакидюк в купальнике обольстительно позировала у бассейна

instagram.com/moi_sofism

Звезда поделилась фотографиями с отдыха.

Украинский фотограф и ведущая Соня Плакидюк, которая недавно делилась советами по позирования, отправилась на отдых в Турцию.

На странице в Instagram знаменитость поделилась серией фотографий, на которых изображена в стильном молочном купальнике. Плакидюк эффектно позирует на камнях у бассейна, демонстрируя свои аппетитные формы.

© instagram.com/moi_sofism
instagram.com/moi_sofism

"Понадобилось 32 года, чтоб я дозрела до Турции с аквапарками. И вот ваша сахарная булочка, уже во втором за месяц класснейшем отеле, пытается деликатно подрумянить свои белоснежные бока", — написала под постом фотограф.

© instagram.com/moi_sofism
instagram.com/moi_sofism

Поклонники Сони не обошли стороной ее снимки. Фолловеры отметили, что звезда выглядит довольно соблазнительно.

  • Вы непревзойденная
  • Что тут сказать, богиня
  • Соня, вы просто идеальная

Напомним, ранее Соня Плакидюк прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации экс-жениха Ричарда Горна. Хореограф в своем фотоблоге запостил фото поцелуя мужчин.