Фотограф Соня Плакидюк дала девушкам советы по позированию

Также знаменитость показала, сколько фотографий в ее смартфоне.

Украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк дала советы по позированию.

В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что сначала девушке надо рассмотреть себя перед зеркалом.

"Это первый лайфхак. Девочке надо стать перед зеркалом и хорошо себя рассмотреть. Просто рассмотреть свой инструмент. У Даши Астафьевой инструмент — ее тело и она очень хорошо знает, как вернуться, как изогнуться. Нужно практиковаться позировать в зеркале. На самом деле все очень просто", — поделилась она.

Также Соня рассказала, что на вечеринках друзья нередко просят их сфотографировать. Знаменитость призналась, что отказывает в фото даже близким, если плохой свет.

"Я сразу понимаю, если реально плохой свет. Я не могу сделать какой-нибудь кадр, я должна услышать после этого кадра возгласы восхищения. Не вижу смысла просто фиксировать действительность, так как это может сейчас сделать абсолютно каждый. Зачем ему я?" — отметила Плакидюк.

Также Соня показала, что на ее телефоне 124 тысячи фотографий. Кроме того, фотограф и ее лучшая подружка, модель Даша Астафьева, которые часто путешествуют вместе, поделились, которые они соседки друг другу. Так, актриса отметила, что они живут не как кошка с собакой, а как две кошки. Единственная проблема — разный размер обуви. А вот одеждой девушки охотно могут поменяться.

"С многих наших съемок на мне побывало процентов 90% одежды из гардероба Сони", — призналась Даша.

Напомним, ранее Соня Плакидюк прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации экс-жениха Ричарда Горна. Хореограф запостил фото поцелуя мужчин.

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