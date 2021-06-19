Фотографиня Соня Плакидюк дала дівчатам поради з позування

Також знаменитість показала, скільки світлин у її смартфоні.

Українська фешн-фотографиня Соня Плакидюк дала поради з позування.

У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що спершу дівчині треба роздивитися себе перед дзеркалом.

"Це перший лайфхак. Дівчинці треба стати перед люстерком і гарно себе роздивитися. Просто роздивитися свій інструмент. У Даші Астаф’євої інструмент – її тіло і вона дуже добре знає, як повернутися, як вигнутися. Потрібно практикуватися позувати у люстерку. Насправді все дуже просто", – поділилася вона.

Також Соня розповіла, що на вечірках друзі нерідко просять їх сфотографувати. Знаменитість зізналася, що відмовляє у фото навіть близьким, якщо погане світло.

"Я одразу розумію, якщо реально погане світло. Я не можу зробити який небудь кадр, я маю почути після цього кадру вигуки захоплення. Не бачу сенсу просто фіксувати дійсність, тому що це може зараз зробити абсолютно кожен. Навіщо йому я?" – зазначила Плакидюк.

Також Соня показала, що на її телефоні 124 тисячі світлин. Крім того, фотографиня та її наліпша подружка, модель Даша Астаф’єва, які часто подорожують разом, поділилися, які вони сусідки одна одній. Так, акторка зазначила, що вони живуть не як кішка з собакою, а як дві киці. Єдина проблема – різний розмір взуття. А от одягом дівчата залюбки можуть помінятися.

"З багатьох наших знімань на мені побувало відсотків 90% одягу з гардеробу Соні", – зізналася Даша.

Нагадаємо, раніше Соня Плакидюк прокоментувала чутки щодо нетрадиційної орієнтації екснареченого Річарда Горна. Хореограф запостив фото поцілунку чоловіків.

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