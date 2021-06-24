Соня Плакидюк у купальнику звабливо позувала біля басейну

Зірка поділилася світлинами з відпочинку.
Українська фотографиня і ведуча Соня Плакидюк, яка нещодавно ділилася порадами з позування, вирушила на відпочинок до Туреччини.
На сторінці в Instagram знаменитість поділилася серією світлин, на яких зображена у стильному молочному купальнику. Плакидюк ефектно позує на камінні біля басейну, демонструючи свої апетитні форми.
"Знадобилося 32 роки, щоб я дозріла до Туреччини з аквапарками. І ось ваша цукрова булочка, вже в другому за місяць класному готелі, намагається делікатно підрум'янити свої білосніжні боки", - написала у дописі фотографиня.
Шанувальники Соні не оминули стороною її знімки. Фоловери зазначили, що зірка має доволі спокусливий вигляд.
- Ви неперевершені
- Що тут сказати, богиня
- Соня, ви просто ідеальна
Нагадаємо, раніше Соня Плакидюк прокоментувала чутки щодо нетрадиційної орієнтації екснареченого Річарда Горна. Хореограф у своєму фотоблогу запостив фото поцілунку чоловіків.