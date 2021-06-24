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Соня Плакидюк у купальнику звабливо позувала біля басейну

Соня Плакидюк у купальнику звабливо позувала біля басейну

instagram.com/moi_sofism

Зірка поділилася світлинами з відпочинку.

Українська фотографиня і ведуча Соня Плакидюк, яка нещодавно ділилася порадами з позування, вирушила на відпочинок до Туреччини.

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася серією світлин, на яких зображена у стильному молочному купальнику. Плакидюк ефектно позує на камінні біля басейну, демонструючи свої апетитні форми.

© instagram.com/moi_sofism
instagram.com/moi_sofism

"Знадобилося 32 роки, щоб я дозріла до Туреччини з аквапарками. І ось ваша цукрова булочка, вже в другому за місяць класному готелі, намагається делікатно підрум'янити свої білосніжні боки", - написала у дописі фотографиня.

© instagram.com/moi_sofism
instagram.com/moi_sofism

Шанувальники Соні не оминули стороною її знімки. Фоловери зазначили, що зірка має доволі спокусливий вигляд.

  • Ви неперевершені
  • Що тут сказати, богиня
  • Соня, ви просто ідеальна

Нагадаємо, раніше Соня Плакидюк прокоментувала чутки щодо нетрадиційної орієнтації екснареченого Річарда Горна. Хореограф у своєму фотоблогу запостив фото поцілунку чоловіків.