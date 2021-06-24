Соня Плакидюк у купальнику звабливо позувала біля басейну

Зірка поділилася світлинами з відпочинку.

Українська фотографиня і ведуча Соня Плакидюк, яка нещодавно ділилася порадами з позування, вирушила на відпочинок до Туреччини.

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася серією світлин, на яких зображена у стильному молочному купальнику. Плакидюк ефектно позує на камінні біля басейну, демонструючи свої апетитні форми.

instagram.com/moi_sofism

"Знадобилося 32 роки, щоб я дозріла до Туреччини з аквапарками. І ось ваша цукрова булочка, вже в другому за місяць класному готелі, намагається делікатно підрум'янити свої білосніжні боки", - написала у дописі фотографиня.

instagram.com/moi_sofism

Шанувальники Соні не оминули стороною її знімки. Фоловери зазначили, що зірка має доволі спокусливий вигляд.

Ви неперевершені

Що тут сказати, богиня

Соня, ви просто ідеальна

Нагадаємо, раніше Соня Плакидюк прокоментувала чутки щодо нетрадиційної орієнтації екснареченого Річарда Горна. Хореограф у своєму фотоблогу запостив фото поцілунку чоловіків.

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