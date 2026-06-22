- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 548
- Время на прочтение
- 1 мин
У певицы-предательницы Елки обнаружили имущество в Украине: СМИ раскрыли, что есть в ее собственности
Скандальная артистка, которая поддерживает войну, владеет недвижимостью в Закарпатской области.
У скандальной певицы родом из Ужгорода Елизаветы Иванцив, которая выступает под псевдонимом Елка, обнаружили имущество в Украине.
Об этом сообщает издание Oboz.ua со ссылкой на данные в государственных реестрах. Отмечается, что в собственности скандальной исполнительницы есть недвижимость в Украине, а именно земельный участок, площадью 0,25 га. Она находится в селе Ольшинки Перечинского района Закарпатской области.
В реестрах указано, участок предназначен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений. Елка стала владелицей земельного участка в июне 2013 года, право собственности остается действующим до сих пор.
Отмечается, что никакого строительства на земельном участке нет, поэтому он остается пустым. Впрочем, как заверяет издание, Елка все равно должна платить за нее налоги в украинскую налоговую.
К слову, Елка — певица, которая родом из Ужгорода. Еще до полномасштабной войны она начала строить карьеру в России. Когда РФ вторглась на украинские земли, певицу это не смутило. Она решила отмалчиваться о войне, осталась в России и продолжает зарабатывать там кровавые рубли. Более того, в начале этого года стало известно, что артистка вообще получила российский паспорт.
Напомним, недавно у певицы-предательницы Ани Лорак обнаружили имущество в Украине на миллионы долларов. СМИ также раскрыли, что есть в собственности скандальной артистки.