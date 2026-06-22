У певицы-предательницы Елки обнаружили имущество в Украине: СМИ раскрыли, что есть в ее собственности

Певица Елка / © instagram.com/elkasinger

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У скандальной певицы родом из Ужгорода Елизаветы Иванцив, которая выступает под псевдонимом Елка, обнаружили имущество в Украине.

Об этом сообщает издание Oboz.ua со ссылкой на данные в государственных реестрах. Отмечается, что в собственности скандальной исполнительницы есть недвижимость в Украине, а именно земельный участок, площадью 0,25 га. Она находится в селе Ольшинки Перечинского района Закарпатской области.

В реестрах указано, участок предназначен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений. Елка стала владелицей земельного участка в июне 2013 года, право собственности остается действующим до сих пор.

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Певица Елка / © instagram.com/elkasinger

Отмечается, что никакого строительства на земельном участке нет, поэтому он остается пустым. Впрочем, как заверяет издание, Елка все равно должна платить за нее налоги в украинскую налоговую.

К слову, Елка — певица, которая родом из Ужгорода. Еще до полномасштабной войны она начала строить карьеру в России. Когда РФ вторглась на украинские земли, певицу это не смутило. Она решила отмалчиваться о войне, осталась в России и продолжает зарабатывать там кровавые рубли. Более того, в начале этого года стало известно, что артистка вообще получила российский паспорт.

Напомним, недавно у певицы-предательницы Ани Лорак обнаружили имущество в Украине на миллионы долларов. СМИ также раскрыли, что есть в собственности скандальной артистки.

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