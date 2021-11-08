Украинского актера Томусяка убрали из "черного списка" Минкульта

Артиста ошибочно внесли в "черный список".

СБУ убрала украинского актера Валентина Томусяка из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Артиста ошибочно внесли в "черный список" Минкульта. Он якобы снимался в российском пропагандистском фильме "Солнцепек". Позже жена актера Екатерина объяснила, что к российской картине "Солнцепек" Томусяк никоим образом не причастен. Она связывалась с СБУ и Минкультом, чтобы они обратили внимание на ситуацию и разобрались в ней. Сегодня актера убрали из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Валентин Томусяк / instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

К слову, в настоящее время в "черном списке" находится 208 человек. Чтобы исправить свою ошибку, СБУ пришлось убрать из перечня 54 российских артистов.

Отметим, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прокомментировал внесение украинского актера, Валентина Томусяка, в "черный список". Политик отметил, что система нуждается в доработке.

Позже СБУ обратилась к актеру Томусяку после того, как внесла его по ошибке в "черный список". Ведомство попросило прощения у артиста.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку