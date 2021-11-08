Смертельное ДТП в Винницкой области: погиб 7-летний мальчик (видео)

Спасатели деблокировали из автомобиля погибшего ребенка и травмированную женщину.

Вблизи с. Каролина произошло ДТП, в котором погиб 7-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Винницкой области.

На автодороге М-12 автомобиль BMW, за рулем которого находился 28-летний мужчина, съехал на обочину и столкнулся с отбойником.

В результате аварии погиб 7-летний мальчик и травмировалась 45-летняя женщина. На место происшествия прибыли спасатели. Посредством спецоборудования они деблокировали из автомобиля погибшего ребенка и травмированную женщину.

Все обстоятельства и причины этого ДТП выясняет полиция.

Напомним, в Одессе водитель легковушки ехал на огромной скорости, не справился с управлением и сбил на пешеходном переходе брата с сестрой.

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