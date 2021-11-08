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Смертельна ДТП у Вінницькій області: загинув 7-річний хлопчик (відео)

Смертельна ДТП у Вінницькій області: загинув 7-річний хлопчик (відео)

Фото: facebook.com/vinn.police

Рятувальники деблокували з автомобіля загиблу дитину та травмовану жінку.

Поблизу с. Кароліна сталася ДТП, у якій загинув 7-річний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Вінницької області.

На автошляху М-12 автомобіль BMW, за кермом якого перебував 28-річний чоловік, зʼїхав на узбіччя та зіткнувся з відбійником. 

Внаслідок аварії загинув 7-річний хлопчик та травмувалася 45-річна жінка. На місце події прибули рятувальники. За допомогою спецобладнання вони деблокували з автомобіля загиблу дитину та травмовану жінку.

Наразі усі обставини та причини цієї ДТП зʼясовує поліція.

Нагадаємо, в Одесі водій легковика їхав на величезній швидкості, не впорався з кермуванням і збив на пішохідному переході брата з сестрою.

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