"Україна неймовірних людей": кто может стать победителем и какой приз он получит

Уже в эту субботу, 11 мая, страна узнает имя победителя масштабного проекта "Україна неймовірних людей". Шоу начнется в 22:00 на телеканале ТЕТ. Именно в это время соберутся звездные гости и зрители, чтобы из восьми финалистов выбрать победителя, которому повезет выиграть 250 тысяч гривен на исполнение мечты.

Восемь недель подряд невероятные украинцы поражали своими талантами, покоряли зрительские сердца и соревновались за выход в финал. В то же время звездные судьи делали сложный выбор и определяли лучших.

Кадр из шоу "Україна неймовірних людей"

В эту субботу все они встретятся вместе, чтобы разделить триумф того, кто влюбил в себя больше всего. Это певица Надя Дорофеева, ведущая Маша Ефросинина, исполнительница KOLA, олимпийский призер Анна Ризадинова, артист MONATIK, музыкант-военный Коля Серга, олимпийский чемпион Жан Беленюк, а также бойцы ВСУ Александр Чайка и Максим Ермохин.

В долгожданном финале проекта "Україна неймовірних людей" звезд и ведущих будет удивляться мощный барабанщик Кирилл Корзун, танцевальная команда NESEMOS, харизматичная танцовщица София Решетняк, чувственное трио "Жоржини", виртуозный бандурист и военный Тарас Столяр, гимнастка и национальная рекордсменка Вероника Непомнящая, певец- баянист Ярослав Стас и боец Артем Мороз, который танцует на протезах. Все они продемонстрируют свои уникальные таланты в совершенно новых номерах и очаруют своей небывалой силой.

Не пропустите большой финал шоу "Україна неймовірних людей" в эту субботу в 22:00 на телеканале ТЕТ.

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