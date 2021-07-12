В Сети появились первые официальные кадры продолжение сериала "Секс в большом городе"

Уже начались съемки продолжения сериала.

Стриминговий сервис НПО опубликовал первые официальные кадры со съемок продолжения сериала "Секс в большом городе".

Новый проект получил название "И просто так ...". На снимке Миранда Хоббс, Кэрри Брэдшоу и Шарлотта Йорк идут по улице родного Нью-Йорка. А еще — в объективы фотографов попали фрагменты одной из сцен, в которой происходит встреча Керри и Миранды.

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Известно, что новый сериал посвящен отношениям трех подруг, которым "немного за 50". Проект будет состоять из 10 эпизодов. Как стало известно ранее, Саманта, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале играть не будет.

Напомним, сериал "Секс и город" вышел на экраны в 1998 году. За шесть сезонов он завоевал множество поклонников и получил немало наград. В том числе семь "Эмми" и восемь "Золотых глобусов". Сара Джессика Паркер закрепила за собой статус "икона стиля".

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