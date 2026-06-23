- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Владимир Бебешко удивил размером своей пенсии в Украине и на какие деньги живет за границей
Из-за проблем со здоровьем продюсер поселился в Польше.
Украинский продюсер Владимир Бебешко раскрыл размер своей пенсии и признался, на какие деньги сейчас живет.
Продюсер находится в Польше, а именно в Варшаве. Там ему пришлось поселиться после перенесенного инсульта. В частности, Владимир Бебешко находится на реабилитации. В интервью Славе Демину продюсер признается, что не получает помощи от Польши как беженец.
В то же время у Владимира Бебешко есть пенсия, выплаты на которую зачисляются на банковскую карту. В общем, ее размер составляет 3,5 тысячи, и это после поднятия. Конечно же, для комфортной жизни этой суммы маловато. Однако у Владимира Бебешко есть сбережения, которые он успел накопить за годы своей работы. На эти средства он сейчас и живет. Правда, знаменитость не скрывает, что сбережений осталось не так уж много.
«Подняли пенсию. Было 3100, а сейчас 3500. Но у меня есть свои деньги, я заработал, а теперь трачу то, что осталось. Еще немного осталось денег», — признался продюсер.
Напомним, недавно ветеран войны Александр Терен признался, какую пенсию получает ежемесячно. Также бывший герой шоу «Холостяк» раскрыл, что ему приносит доход и сколько он тратит денег.