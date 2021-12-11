Звезда "Игры в кальмара" в белье и со взъерошенными волосами ошеломила стройностью

Хо Ён Чон поделилась откровенным селфи.
Звезда южнокорейского сериала "Игра в кальмаре" Хо Ён Чон показала фигуру в белье.
Так, в рамках эксперимента Calvin Klein 27-летняя звезда ведет страницу бренда в Instagram. Знаменитость уже успела разместить в ленте несколько своих фото, в частности, в нижнем белье. На селфи, которое модель сделала перед зеркалом, она позировала со взъерошенными волосами в комплекте от Calvin Klein и похвасталась стройным телом.
В комментариях пользователи бурно отреагировали на пикантную фотографию. В частности, фаны выразили свое восхищение от изящной фигуры Хо Ён Чон.
- О Боже! Королева
- Горячая мамочка
- Потрясающая
- Какая стройная
Заметим, в начале этой недели вел фотоблог бренда новый бойфренд Ким Кардашян, комик Пит Дэвидсон.
Читайте также: