Звезда "Игры в кальмара" в белье и со взъерошенными волосами ошеломила стройностью

Звезда "Игры в кальмара" в белье и со взъерошенными волосами ошеломила стройностью

Хо Ён Чон поделилась откровенным селфи.

Звезда южнокорейского сериала "Игра в кальмаре" Хо Ён Чон показала фигуру в белье.

Так, в рамках эксперимента Calvin Klein 27-летняя звезда ведет страницу бренда в Instagram. Знаменитость уже успела разместить в ленте несколько своих фото, в частности, в нижнем белье. На селфи, которое модель сделала перед зеркалом, она позировала со взъерошенными волосами в комплекте от Calvin Klein и похвасталась стройным телом.

В комментариях пользователи бурно отреагировали на пикантную фотографию. В частности, фаны выразили свое восхищение от изящной фигуры Хо Ён Чон.

О Боже! Королева

Горячая мамочка

Потрясающая

Какая стройная

Заметим, в начале этой недели вел фотоблог бренда новый бойфренд Ким Кардашян, комик Пит Дэвидсон.

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