Звезда сериала "Викинги" публично поддержала Украину

Кэтрин Винник показала фото последнего визита в Киев.

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник публично поддержала Украину.

На фоне новостей о вероятном вторжении России в нашу страну звезда сериала "Викинги" опубликовала в своем Instagram фото, сделанное в Киеве. В кадре 44-летняя артистка позирует возле монумента Родина-Мать. Летом в 2021 году знаменитость прилетала в столицу. Именно тогда и сделана фотография.

Кэтрин Винник / instagram.com/katherynwinnick

В посте Кэтрин написала: "Я за Родину, Украину".

За сутки публикация собрала 240 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев. Так, украинские фанаты поблагодарили кумира за поддержку.

Спасибо за поддержку

Слава Украине! Надеюсь, этот ужас скоро закончится

Спасибо, что помните своих предков и свои корни!

Викинги с нами

Заметим, предки Кэтрин – родом из Галиции. Так, дедушка был сечевым стрелком. Родители звезды родились в Германии, а затем эмигрировали в Канаду. Впрочем, дома со своими родными Винник немного говорит по-украински. Кроме этого, актриса в Торонто занималась в украинской скаутской организации "Пласт", а также еженедельно ходила в тамошнюю украинскую школу имени Цепы Палиив.

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