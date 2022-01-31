Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Зірка серіалу "Вікінги" публічно підтримала Україну

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зірка серіалу "Вікінги" публічно підтримала Україну

Кетрін Винник / Associated Press

Кетрін Винник показала фото з останнього візиту до Києва.

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник публічно підтримала Україну.

На тлі новин про ймовірне вторгнення Росії в нашу країну, зірка серіалу "Вікінги" опублікувала у своєму Instagram фото, зроблене у Києві. У кадрі 44-річна артистка позує біля монументу Батьківщина-Мати. Влітку 2021 року знаменитість прилітала до столиці. Саме тоді й зроблено світлину.

Кетрін Винник / © instagram.com/katherynwinnick
Кетрін Винник / instagram.com/katherynwinnick

У дописі Кетрін написала: "Я за Батьківщину, Україну".

За добу допис зібрав 240 тисяч вподобань та понад дві тисячі коментарів. Так, українські фанати подякували кумирці за підтримку.

  • Спасибі за підтримку
  • Слава Україні! Сподіваюся, це жахіття скоро закінчиться
  • Спасибі, що пам'ятаєте своїх предків і своє коріння!
  • Вікінги з нами

Зауважимо, предки Кетрін - родом з Галичини. Так, дідусь був січовим стрільцем. Батьки зірки народилися в Німеччині, а потім емігрували до Канади. Втім, вдома зі своїми рідними Винник трішки розмовляє українською. Окрім цього, акторка у Торонто займалася в українській скаутській організації "Пласт", а також щонеділі ходила до тамтешньої української школи імені Цьопи Паліїв.

Читайте також:

Наступна публікація