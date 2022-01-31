Зірка серіалу "Вікінги" публічно підтримала Україну

Кетрін Винник показала фото з останнього візиту до Києва.
Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник публічно підтримала Україну.
На тлі новин про ймовірне вторгнення Росії в нашу країну, зірка серіалу "Вікінги" опублікувала у своєму Instagram фото, зроблене у Києві. У кадрі 44-річна артистка позує біля монументу Батьківщина-Мати. Влітку 2021 року знаменитість прилітала до столиці. Саме тоді й зроблено світлину.
У дописі Кетрін написала: "Я за Батьківщину, Україну".
За добу допис зібрав 240 тисяч вподобань та понад дві тисячі коментарів. Так, українські фанати подякували кумирці за підтримку.
- Спасибі за підтримку
- Слава Україні! Сподіваюся, це жахіття скоро закінчиться
- Спасибі, що пам'ятаєте своїх предків і своє коріння!
- Вікінги з нами
Зауважимо, предки Кетрін - родом з Галичини. Так, дідусь був січовим стрільцем. Батьки зірки народилися в Німеччині, а потім емігрували до Канади. Втім, вдома зі своїми рідними Винник трішки розмовляє українською. Окрім цього, акторка у Торонто займалася в українській скаутській організації "Пласт", а також щонеділі ходила до тамтешньої української школи імені Цьопи Паліїв.
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