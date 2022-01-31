Зірка серіалу "Вікінги" публічно підтримала Україну

Кетрін Винник показала фото з останнього візиту до Києва.

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник публічно підтримала Україну.

На тлі новин про ймовірне вторгнення Росії в нашу країну, зірка серіалу "Вікінги" опублікувала у своєму Instagram фото, зроблене у Києві. У кадрі 44-річна артистка позує біля монументу Батьківщина-Мати. Влітку 2021 року знаменитість прилітала до столиці. Саме тоді й зроблено світлину.

Кетрін Винник / instagram.com/katherynwinnick

У дописі Кетрін написала: "Я за Батьківщину, Україну".

За добу допис зібрав 240 тисяч вподобань та понад дві тисячі коментарів. Так, українські фанати подякували кумирці за підтримку.

Спасибі за підтримку

Слава Україні! Сподіваюся, це жахіття скоро закінчиться

Спасибі, що пам'ятаєте своїх предків і своє коріння!

Вікінги з нами

Зауважимо, предки Кетрін - родом з Галичини. Так, дідусь був січовим стрільцем. Батьки зірки народилися в Німеччині, а потім емігрували до Канади. Втім, вдома зі своїми рідними Винник трішки розмовляє українською. Окрім цього, акторка у Торонто займалася в українській скаутській організації "Пласт", а також щонеділі ходила до тамтешньої української школи імені Цьопи Паліїв.

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