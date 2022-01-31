Ексдружина Дзідзьо повернулася з Куби та захворіла: "Дуже дивний стан"

Зірка вважає, що вона заразилася "Омікроном".

Співачка SLAVIA, ексдружина артиста Дзідзьо, розповіла про свою хворобу.

До слова, нещодавно знаменитість повернулася з Куби. Вже в Києві артистка захворіла.

Так, Слава була два тижні на самоізоляції та працювала вдома. І лише зараз співачка вирішила про це розповісти.

До слова, артистка підозрює, що заразилася "Омікроном".

SLAVIA розповіла про свою хворобу / instagram.com/slavia_official

"Швидше за все – це був "Омікрон". Я перенесла його в легкій формі. Тест не показав, бо не має ще жодного тесту, який би показав "Омікрон", - поділилася Слава.

Втім, виконавиця вирішила розповісти прихильниками симптоми своєї дивної хвороби. Слава говорить, що в неї була апатія, її нудило та боліла голова.

"Дуже пригнічений стан. Мені нічого не хотілося, у мене не було апетиту, мене нудило, боліла та паморочилася голова. Дуже дивний стан. Температури була 37,4, наступного дня була 36,4. Горло у мене не боліло", - поділилася Славія.

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