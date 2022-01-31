Экс-жена Дзидзьо вернулась с Кубы и заболела: "Очень странное состояние"

Звезда считает, что она заразилась "Омикроном".

Певица SLAVIA, экс-жена артиста Дзидзьо, рассказала о своей болезни.

К слову, недавно знаменитость вернулась из Кубы. Уже в Киеве артистка заболела.

Слава была две недели на самоизоляции и работала дома. И только сейчас певица решила рассказать об этом.

К слову, артистка подозревает, что заразилась "Омикроном".

SLAVIA рассказала о своей болезни / instagram.com/slavia_official

"Скорее всего – это был "Омикрон". Я перенесла его в легкой форме. Тест не показал, потому что нет еще ни одного теста, который бы показал "Омикрон", — поделилась Слава.

Впрочем, исполнительница решила рассказать поклонниками симптомы своей странной болезни. Слава говорит, что у нее была апатия, ее тошнило и болела голова.

"Очень подавленное состояние. Мне ничего не хотелось, у меня не было аппетита, меня тошнило, болела и кружилась голова. Очень странное состояние. Температуры была 37,4, на следующий день была 36,4. Горло у меня не болело", — поделилась Славия.

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